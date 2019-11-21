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Kader buse'nin babası meleğimizi bulamıyoruz

7 saat önce

Kader Buse'nin babası Meleğimizi bulamıyoruzAntalya'nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 301 gündür izine rastlanılamayan Kader Buse'nin (20) babası Ahmet Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ağva Deresi'nde dedektör, kepçe ve dozerle arama...

Kader Buse'nin babası Meleğimizi bulamıyoruz

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 301 gündür izine rastlanılamayan Kader Buse'nin (20) babası Ahmet Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ağva Deresi'nde dedektör, kepçe ve dozerle arama yapılarak, kızının orada olma ihtimalinin ortadan kaldırılmasını istedi. Acılı baba, Saf kalpli, iyilik meleğim, 20 yaşına getirdiğimiz yavrumu, meleğimizi bulamıyoruz dedi.

Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 301 gündür rastlanılamadı. Acılı baba Ahmet Acar, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından kızı için duygu dolu paylaşım yaparken, bir yandan da yetkililere seslendi ve otomobilin düştüğü dere yatağında aramalar yapılarak Kader Buse Acar'ın burada olma ihtimalinin ortadan kaldırılmasını istedi. Ahmet Acar paylaşımında, Saf kalpli, iyilik meleğim, 20 yaşına getirdiğimiz yavrumu, meleğimizi bulamıyoruz dedi.

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Levent YENİGÜNKEMER (Antalya), (DHA)

Kader buse'nin babası meleğimizi bulamıyoruz

Ahmet Acar, Antalya, Kemer, Ağva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:56 Kaynak: DHA
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