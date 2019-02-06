Son Dakika Haberleri: Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Fırtına Engeli

Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Fırtına Engeli

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde 14 gün önce annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verildi.

Kader Buse'yi Arama Çalışmalarına Fırtına Engeli, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde 14 gün önce annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verildi.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle Buse'nin kaybolduğu Ağva deresi ve denizde, bugün sabah dalgıçlar arama yapamadı.

Dere debisinin yükseldiği gözlenirken, denizdeki arama girişimine ise dev dalgalar engel oldu.

Jandarma ekipleri, dere kenarı ile bölgede araçlarla devriye görevine devam etti.

Hava şartlarının elverişli olması halinde arama çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:02 Kaynak: AA

Ağva, Kemer, Antalya, Güncel
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