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Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı

13.12.2021 09:50

Edinilen son dakika haberine göre 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı Kumar oynarken yakalanan şüpheli kameraya el hareketi yapmayı ihmal etmedi Kader Mahkumları Derneği'ni kumarhaneye çeviren 11 kişi suçüstü yakalandı Denizli'de bir iş hanının 5.

'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı

Kumar oynarken yakalanan şüpheli kameraya el hareketi yapmayı ihmal etmedi

Kader Mahkumları Derneği'ni kumarhaneye çeviren 11 kişi suçüstü yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de bir iş hanının 5.'ci katında faaliyet gösteren Kader Mahkumları Derneği'ne yapılan baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 şüpheliye 30 bin TL para cezası uygulandı. Gayet rahat tavırlar sergileyen şüphelilerden biri, ekip otosuna bindirileceği sırada gülerek kameraya el hareketi yapmayı ihmal etmedi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; operasyonlarını sürdürmeye devam eden Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı kumarbazların yerini tespit etti. 5 katlı bir iş hanının 5. katında Kader Mahkumları Derneği altında kumar oynayan şüphelilere Ahlak Büro Amirliği ekipleri hiç beklemedikleri anda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ekipleri karşısında gören kumarbazlar şaşkına dönerken, kimlikleri ekiplerce alınarak arama yapıldı. Yapılan aramada iskambil kağıtları, okey takımları, pul, para yerine kullanılan kağıtlar ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Karakola götürülürken el hareketi yaptı

Şüphelilerin yapılanan işlemleri ardından sıraya karakola götürülme üzere dışarı çıkarıldı. Şüpheliler polis ekiplerince karakola götürülürken, bir kişinin ekip otosuna bindirileceği sırada gülerek kameraya bakıp yaptığı el hareket ise bu kadarına pes dedirtti. Ekipler şüphelileri ifadeleri alınmak üzere götürürken, 11 kişiye yaklaşık 30 bin TL para cezası uyguladı.

Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı

Ahlak Büro Amirliği, Para Cezası, Türk Lirası, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: 'Kader' değil, kumar mahkumu... Kader Mahkumları Derneğine kumar operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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