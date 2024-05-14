Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş - Son Dakika
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Futbol

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş

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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamasının ardından Portekizli çalıştırıcının Türk futbolu ve Fenerbahçe hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu. Geçmişte Süper Lig'in kaliteli bir lig olduğunu belirten Mourinho, Türkiye'de çalışabileceğini açıklamıştı. Dünyaca ünlü teknik adam sarı-lacivertli takım için ise ''Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi demektir'' ifadelerini kullanmıştı.

14.05.2024 17:48
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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın seçimi kazandığı takdirde dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu sarı-lacivertli takımın başına getireceğini söylemesi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından Portekizli takımın geçmişte Türk futbolu ve Fenerbahçe'ye yönelik açıklamaları yeniden akıllara geldi.

Mourinho'nun akıllara kazınan sözleri şu şekilde:

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi demektir.

Türkiye Ligi sürekli iyiye gidiyor. Kaliteli lig.

Portekiz'deyken Türkiye'den teklif gelmişti. Ancak olmadı, gerçekleşmedi.

Soru: Bir gün Türkiye olur mu?

Kim bilir, neden olmasın? Ben tutkuyu severim, maçlara tutkuyla bakarım. Türkiye'de büyük bir tutku var, o yüzden Türkiye'de çalışmak gibi bir durum neden olmasın?

Kader işte! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar önceden belliymiş

AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm" ifadelerini kullanmıştı.

Kader işte! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar önceden belliymiş

MOURINHO'NUN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 1987 senesinde Setubal U17 takımında başlayan Jose Mourinho, A takımda ilk kez 2000 yılında Benfica'da görev aldı. Mourinho daha sonra sırasıyla Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştırdı.61 yaşındaki Portekizli teknik adam, kariyerinde 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 kupa kazanma başarısı gösterdi.

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Son Dakika Futbol Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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