Kader Karatoprak: Hac organizasyon detayları belli oldu

İslam'ın beş şartından biri olan hac görevi için 2023 heyecanı başladı. Bu yılki hac ziyaretleriyle ilgili tüm detayların Diyanet İşleri BaşkanıProf. Dr. Ali Erbaş tarafından yapıldı: "2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir."

Müslümanların belirlenen vakit içinde usulüne uygun olarak ibadet yapmaları için düzenlenen Kabe ziyaretleri için 2023 yılı detayları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 TemmuzMilli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli Tanıtım Gecesi etkinliğinde ön kayıt tarihleri hakkında bilgi verdi. Ecmain Tur Kurucu Ortağı Kader Karatoprak, hac adaylarına nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılacak

Ecmain Tur Kurucu Ortağı Kader Karatoprak, başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını söyledi. Başvuru detayları için ise şunları söyledi: "5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ilk defa veya kayıt güncelleyecek adaylar kolaylıkla başvuru yapabilir. Ayrıca Hac ve Umre Genel Müdürlüğü 0850 260 1313 çağrı merkezi ve hac.gov.tr sitesi üzerinden detaylı bilgiye erişebilirler."

"Hacı adayları hava değişimine dikkat etmeli"

Hac organizasyonlarında yaş ortalamasının yüksek olmasından dolayı hastalıkları da beraberinde getirebildiğini belirten Kader Karatoprak, "Hacı adaylarımız Türkiye'den daha sıcak bir iklime yolculuk ediyor. Hava değişimi sebebiyle mutlaka yolculuk öncesi doktor kontrolünden geçerek, tavsiyeler almalılar. Kullandıkları devamlı ilaçları varsa yedekli olarak temin etmeliler. !Hacı adaylarımızın kutsal görevlerine 13 yıllık tecrübemizle ışık tutuyoruz"

"Milyonlarca vatandaşımız dini vazifesini yerine getirmek için heyecanla bekliyor. Malum pandemiden dolayı uzun zamandır gerçekleştirilemeyen hac ziyaretleri sebebiyle listelerde oldukça yoğunluk oluştu" diyen Ecmain Tur Kurucu Ortağı Kader Karatoprak, "İslamın 5 şartından biri olan hac, dünyadaki milyonlarca Müslüman'ın hayalidir.