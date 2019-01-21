Kader Mahkumları Minik Öğrenciler İçin Kolları Sıvadı
1 saat önce
- Kader mahkumları minik öğrenciler için kolları sıvadıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetim serbestlikten yaralanan hükümlüler okulların temizlik, bakım onarım ve boya işlerini için kolları sıvadı.
- Kader mahkumları minik öğrenciler için kolları sıvadı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetim serbestlikten yaralanan hükümlüler okulların temizlik, bakım onarım ve boya işlerini için kolları sıvadı.
Şehit Barış Akay Anaokulu gelen 9 hükümlü ile beraber, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Bodrum Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Bülent Dinçel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, katıldı. 9 kader mahkumu mink öğrenciler için anaokulunda boya, badana, genel temizlik bakımlarını yapmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:50 Kaynak: İHA
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