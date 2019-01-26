Son Dakika Haberleri: Kader Mahkumu Hayaline Kavuştu

Kader Mahkumu Hayaline Kavuştu

1 saat önce

Samandağ Belediyesi Bingöl M.Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda tutuklu bulunan Kader Mahkumu Abbas D.'nin Samandağ Ney kamışından yapılmış enstrümana kavuşmasına yardımcı oldu.

Kader Mahkumu Hayaline Kavuştu, System.String[]

Ney Müzik aleti yapım ustası Cemil Kahiloğlu'ndantemin edilen Ney enstrumanı Abbas D. Talebi üzerine Bingöl M.Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fikret Özelik :"Samandağ'da imal edilen Neyler Dünyanın en kaliteli Kamışından yapılmaktadır.Kader mahkumu Abbas D.'nin bu hayaline kavuşmasına vesile olduğumuz için mutluluk duyduk. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülünde ilçemizin en iyi şekilde tanıtılması ve en iyi yerlere gelmesi içinçalışıyoruz." İfadelerine yer verdi.

Kader mahkumu Abbas D. Cezaevinde ney üflemeyi öğrenerekhayaline kavuş olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:15 Kaynak: Bültenler

Bingöl, Samandağ, Güncel
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