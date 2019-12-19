Kader Postası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kader Postası - Son Dakika

Kader Postası

6 saat önce

Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat'ın yönettiği Kader Postası, çocukluğunda en yakın arkadaşı Yusuf il ayrı düşen Zeynep'in ergenlikten yetişkinliğine uzanan hikayesini anlatıyor.

Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat'ın yönettiği Kader Postası, çocukluğunda en yakın arkadaşı Yusuf il ayrı düşen Zeynep'in ergenlikten yetişkinliğine uzanan hikayesini anlatıyor.

Kader Postası

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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