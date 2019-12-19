Kader Postası - Son Dakika

Kader Postası
6 saat önce
Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat'ın yönettiği Kader Postası, çocukluğunda en yakın arkadaşı Yusuf il ayrı düşen Zeynep'in ergenlikten yetişkinliğine uzanan hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:40 Kaynak: AA
Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat'ın yönettiği Kader Postası, çocukluğunda en yakın arkadaşı Yusuf il ayrı düşen Zeynep'in ergenlikten yetişkinliğine uzanan hikayesini anlatıyor.
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