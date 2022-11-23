17 yaşındaki Kaderi öldüren sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım - Son Dakika
Üye Girişi

17 yaşındaki Kaderi öldüren sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım

23.11.2022 14:41
17 yaşındaki Kaderi öldüren sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım

Ankara'da 17 yaşındaki Kader Yiğit'in tüfekle vurulması sonucu ölümüne ilişkin tutuklanan sevgilisi 18 yaşındaki Yusuf Can Benli'nin ifadesi gün yüzüne çıktı. Benli, "Başıboş köpekler olduğu için evde bulunan av tüfeğini yanıma aldım. Yürürken tüfeği kaldırıp tetiğe bastım; ancak patlamadı. Boş olduğunu düşünüp Kader'e şaka yapmak için 'Aşkım bakar mısın' diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım. Tüfek bir anda patladı. Öldürme kastım yoktu, şaka yapmak isterken oldu" ifadelerini kullandı.

Ankara'da 17 yaşındaki açık lise öğrencisi Kader Yiğit, pazar günü Keçiören'deki Ovacık Mahallesi'nde boş arazide sevgilisi Yusuf Can Benli'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu çenesinin altından vuruldu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Can Benli ile arkadaşı ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Can Benli tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

"AŞKIM BAKAR MISIN?' DİYE ŞAKA YAPTIM"

Yusuf Can Benli'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Benli'nin, Kader Yiğit ile bir süredir sevgili olduklarını, yaklaşık 1 aydır olay yerinin yakınında bulunan gecekonduda kaldıklarını söylediği öğrenildi. Olay günü yakında bulunan başka gecekonduda kalan arkadaşlarına yemeğe gittiklerini belirten Benli'nin, "Yemek sonrası alışveriş yapmak için çıktık. Etrafta başıboş köpekler olduğu için evde bulunan av tüfeğini yanıma aldım. Yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım; ancak patlamadı. Boş olduğunu düşünüp, Kader'e doğrultup, şaka yapmak için 'Aşkım bakar mısın' diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım. Tüfek bir anda patladı. Öldürme kastım yoktu, şaka yapmak isterken oldu" dediği belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Serbest bırakılan şüpheli ise ifadesinde Kader ve Yusuf'un önünde yürüdüğünü, bir ara tüfekle oynayan arkadaşına "Oynama" dediğini, patlama sesiyle arkasına döndüğünde Kader'i yerde yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Av tüfeğiyle genç kızı öldüren şüpheli: 'Şaka yapmak isterken oldu' Av tüfeğiyle genç kızı öldüren şüpheli: 'Şaka yapmak isterken oldu' Arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader öldü Arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader öldü

Ovacık Mahallesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki Kaderi öldüren sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:30 Mustafa Sarıgül'den kahkahaya boğan Çorum gafı! Videoyu izleyenler duyduklarına inanamadı
14:22 Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin korkutucu sesi kaydedildi
14:21 Fatih Terim'in favori ismini Jose Mourinho kaptı! Roma, yıldız futbolcuyu resmen kadrosuna kattı
13:52 17 yaşındaki Kaderi öldüren sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım
13:52 Kulüpler Birliği bomba bir gündemle bir araya geliyor! Masada Türk futbolunda kırılma yaratacak bir konu var
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna cevap: Siyasette küslük olmaz
13:27 İstanbul'da deprem sebebiyle yaralanan tek kişinin, Nijeryalı Delight Nweke olduğu belirlendi
13:21 Hayatta Her Şey Var programında şaşkınlık yaratan olay! 30 yıldır ihanete uğrayan kadının anlattıkları sunucunun ağzını açık bıraktı
12:31 Depremin salladığı Düzce için bir felaket uyarısıda Meteoroloji'den geldi! Kuvvetli yağış kapıda
19:01 Müslüman olan ABD'li yazar Shems Friedlander 82 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 14:47:40. #1.11#
SON DAKİKA: 17 yaşındaki Kaderi öldüren sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement