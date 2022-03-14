Kaderimin Oyunu 13. Bölüm Fragman - Son Dakika
Üye Girişi

Kaderimin Oyunu 13. Bölüm Fragman

14.03.2022 09:44

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur.

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

Yapım: NGM Medya

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Emre Kabakuşak

OYUNCULAR

Öykü Karayel

Akın Akınözü

Sarp Apak

Meriç Aral

Esra Dermancıoğlu

Müfit Kayacan

Ülkü Duru

Kaan Çakır

Iraz Akçam

Yıldırım Özcan

Yeşim Gül Onur Bilge

Ayça Koptur

#KaderiminOyunu

YORUMLAR
500
Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı? Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı? Baba 5. Bölüm Fragman Baba 5. Bölüm Fragman

TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kaderimin Oyunu 13. Bölüm Fragman - Son Dakika


Son Dakika
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:38 Zelenski'den NATO ülkelerini uyardı: Ukrayna Hava Sahamız kapatılmazsa NATO ülkelerinde de bombalar patlar
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
09:01 Hem anneleri hem babaları öldü: Öksüz ve yetim Ukraynalı bebekler! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:07:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kaderimin Oyunu 13. Bölüm Fragman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement