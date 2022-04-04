Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.
Yapım: NGM Medya
Yapımcı: Nazlı Heptürk
Yönetmen: Emre Kabakuşak
OYUNCULAR
Öykü Karayel
Akın Akınözü
Sarp Apak
Meriç Aral
Esra Dermancıoğlu
Müfit Kayacan
Ülkü Duru
Kaan Çakır
Iraz Akçam
Yıldırım Özcan
Yeşim Gül Onur Bilge
Ayça Koptur
#KaderiminOyunu
Son Dakika › TV › Kaderimin Oyunu 16. Bölüm Fragman - Son Dakika