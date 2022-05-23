Kaderimin Oyunu 23. Bölüm Fragman - Son Dakika
Üye Girişi

Kaderimin Oyunu 23. Bölüm Fragman

23.05.2022 10:43

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur.

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

Yapım: NGM Medya

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Emre Kabakuşak

OYUNCULAR

Öykü Karayel

Akın Akınözü

Sarp Apak

Meriç Aral

Esra Dermancıoğlu

Müfit Kayacan

Ülkü Duru

Kaan Çakır

Iraz Akçam

Yıldırım Özcan

Yeşim Gül Onur Bilge

Ayça Koptur

#KaderiminOyunu

YORUMLAR
500
Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nergis ve Uğur, Helin'in hangi sözleri sonrası harekete geçecek? Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Nergis ve Uğur, Helin'in hangi sözleri sonrası harekete geçecek? Baba 14. Bölüm Fragman Baba 14. Bölüm Fragman
Kaynak: DailyMotion.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV Kaderimin Oyunu 23. Bölüm Fragman - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:31 Kırıkkale'de yapılan kazıda Anadolu'nun en eski saraylarından biri keşfedildi, dünyanın en eski cam şişesi bulundu
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
10:17 Memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam tutarı belli oluyor: Yüzde 40'u bulacak
10:16 Tıbbi yeterliliği olmayan sünnetçi 4 yaşındaki çocuğun cinsel organının yarısından fazlasını kesti
10:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 57,92'ye, dolar tahminini ise 17,57'ye yükseltti
10:06 Henüz nesli tükenmiş sayılmayan 500'den fazla "kayıp" hayvan türü var
10:01 Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
09:52 Hekim göçü durdurulamıyor! Kaliteli hekim sıkıntısı kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 10:50:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kaderimin Oyunu 23. Bölüm Fragman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement