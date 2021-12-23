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Kaderimin Oyunu 4. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika

Kaderimin Oyunu 4. Bölüm 2. Fragman

23.12.2021 10:43

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur.

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

Yapım: NGM Medya

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Emre Kabakuşak

OYUNCULAR

Öykü Karayel

Akın Akınözü

Sarp Apak

Meriç Aral

Esra Dermancıoğlu

Müfit Kayacan

Ülkü Duru

Kaan Çakır

Iraz Akçam

Yıldırım Özcan

Yeşim Gül Onur Bilge

Ayça Koptur

#KaderiminOyunu

Kaderimin Oyunu 4. Bölüm 2. Fragman

TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kaderimin Oyunu 4. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaderimin Oyunu 4. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
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