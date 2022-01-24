Üye Girişi
Kaderimin Oyunu 6. Bölüm Fragman - Son Dakika

Kaderimin Oyunu 6. Bölüm Fragman

24.01.2022 09:43

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur.

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

Yapım: NGM Medya

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Emre Kabakuşak

OYUNCULAR

Öykü Karayel

Akın Akınözü

Sarp Apak

Meriç Aral

Esra Dermancıoğlu

Müfit Kayacan

Ülkü Duru

Kaan Çakır

Iraz Akçam

Yıldırım Özcan

Yeşim Gül Onur Bilge

Ayça Koptur

#KaderiminOyunu

YORUMLAR
500

TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kaderimin Oyunu 6. Bölüm Fragman - Son Dakika


100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!         
09:45
Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü         
09:43
Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?         
09:28
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu         
12:51
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14

Son Dakika Haberleri
09:45 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
09:43 Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü
09:33 Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında
09:27 Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
09:18 Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi
09:17 Son Dakika! Türk sinemasının ünlü oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti
09:16 Son Dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti
09:10 Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler
09:03 OSB'lere elektrik kısıtlaması! En az 3 gün boyunca devam edecek
09:00 Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Valisi açıkladı: İzin vermiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 09:51:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kaderimin Oyunu 6. Bölüm Fragman - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement