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Kaderin böylesi! Kendi kullandığı otobüsün altında ezildi - Son Dakika

Kaderin böylesi! Kendi kullandığı otobüsün altında ezildi

13.02.2022 14:39

Şanlıurfa'da AFAD aracı ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada feci bir olay meydana geldi. Otobüs sürücüsünün, kendi kullandığı aracın camından fırladıktan sonra aynı araç altında ezildiği kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Germüş kırsal Mahallesi yolu üzerinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde Memduh Çakmak'ın kullandığı 63 H 0117 plakalı özel halk otobüsüyle Orhan B.'nin kullandığı AFAD'da ait 63 K 7900 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün yan camından fırlayan sürücü kendi kullandığı aracın altında kalırken otobüs okulun duvarına çarparak durabildi.

Böyle kaza görülmedi! Camdan fırlayınca kendi kullandığı otobüsün altında ezildi

KENDİ KULLANDIĞI OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, AFAD aracındaki Mehmet Ş., Haldun Ç., ve Orhan B.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Kullandığı halk otobüsünün altında kalan sürücü Memduh Çakmak'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Halk otobüsüyle AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

DEĞİŞİME GİDİYORDU

Ceset, vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkartılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün, bozulan başka bir otobüsün yerinde çalıştırılmak üzere değişime gittiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Halk otobüsüyle AFAD aracı çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Böyle kaza görülmedi! Camdan fırlayınca kendi kullandığı otobüsün altında ezildi
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Şanlıurfa, Tragger, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaderin böylesi! Kendi kullandığı otobüsün altında ezildi - Son Dakika


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