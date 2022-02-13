Kaderin böylesi! Kendi kullandığı otobüsün altında ezildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Germüş kırsal Mahallesi yolu üzerinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde Memduh Çakmak'ın kullandığı 63 H 0117 plakalı özel halk otobüsüyle Orhan B.'nin kullandığı AFAD'da ait 63 K 7900 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün yan camından fırlayan sürücü kendi kullandığı aracın altında kalırken otobüs okulun duvarına çarparak durabildi.

KENDİ KULLANDIĞI OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, AFAD aracındaki Mehmet Ş., Haldun Ç., ve Orhan B.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Kullandığı halk otobüsünün altında kalan sürücü Memduh Çakmak'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

DEĞİŞİME GİDİYORDU

Ceset, vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkartılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün, bozulan başka bir otobüsün yerinde çalıştırılmak üzere değişime gittiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.