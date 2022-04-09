"KADES" bu sefer yürekleri ısıttı - Son Dakika
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"KADES" bu sefer yürekleri ısıttı

09.04.2022 20:14
"KADES" bu sefer yürekleri ısıttı

Amasya'nın Taşova ilçesinde emekli öğretmen Fevziye Öztürk, iftara dakikalar kala "KADES" uygulaması üzerinden polislere ihbarda bulunarak şiddet gördüğü beyanında bulundu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde emekli öğretmen Fevziye Öztürk, iftara dakikalar kala "KADES" uygulaması üzerinden polislere ihbarda bulunarak şiddet gördüğü beyanında bulundu. İftar öncesi adrese gelen polis ekipleri sürprizle karşılaştı.

Kadına Şiddet olduğunun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen ekipler kendilerini evinde bekleyen emekli öğretmen Fevziye Öztürk'ün yaptığı sürprizle karşılaştı. İftar vaktine doğru hazırladığı sini böreği ve atıştırmalıklarla polislere sürpriz yapan emekli öğretmen Fevziye Öztürk ve eşi Rafet Öztürk yaptıkları iftarlıkları polislere teslim etti.

Fevziye Öztürk (67), "Bugün Polis Haftası'nı kutlamak için onlara sürpriz yapmak istedim. Erken de geleceklerini bildiğim için KADES uygulamasından butona basarak onları çağırdım. Bir şeyler hazırlamıştım. Kendilerine hayırlı iftarlar diliyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Ne olursa olsun onların her an bizim yanımızda olduğunu, dakikası dakikasına biliyorum. Aynen düşündüğüm gibi dakikasında geldiler. Tüm kadınlara sesleniyorum 'KADES' uygulamasını mutlaka kullanın lazım olduğunda" dedi.

Polisler, merkeze anons geçerek şiddet görme olayının asılsız olduğunu, şahsın Polis Haftası sebebiyle sürpriz yaptığını söyleyerek, emekli öğretmen Fevziye Öztürk'ün yaptığı iftarlık yiyecekleri alarak Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne intikal ettiler. - AMASYA

KADES bu sefer yürekleri ısıttı
KADES bu sefer yürekleri ısıttı
KADES bu sefer yürekleri ısıttı
KADES bu sefer yürekleri ısıttı
KADES bu sefer yürekleri ısıttı

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Taşova, Amasya, Emekli, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'KADES' bu sefer yürekleri ısıttı - Son Dakika


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