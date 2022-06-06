KADES Gençlere tanıtıldı - Son Dakika
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KADES Gençlere tanıtıldı

06.06.2022 16:42
KADES Gençlere tanıtıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bahar Şenliği'ne katılan gençlere Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bahar Şenliği'ne katılan gençlere Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ERÜ'de düzenlenen 21. Bahar Şenlikleri'ne katılan vatandaşlara KADES tanıtımı yapıldı. Toplumsal bilincin artırılması amacıyla bin adet bilgilendirme broşürü de şenliklere katılanlara dağıtılırken ayrıca tanıtım filmi de izletildi. - KAYSERİ

KADES Gençlere tanıtıldı
KADES Gençlere tanıtıldı
KADES Gençlere tanıtıldı
KADES Gençlere tanıtıldı
KADES Gençlere tanıtıldı
KADES Gençlere tanıtıldı
KADES Gençlere tanıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KADES Gençlere tanıtıldı - Son Dakika

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