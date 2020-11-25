KADES'i temsili ihbarla tanıttılar - Son Dakika

Polis ve jandarma ekiplerinin broşür ve çiçek dağıtması

Temsili KADES uygulaması

Adana, Hatay ve Mersin'de, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

KADES'i temsili ihbarla tanıttılar

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Künefeciler Meydanı'nda stant açarak kadına şiddetle ilgili vatandaşlara bilgilendirme yaptı, çiçek ve broşür dağıttı.

Etkinlikte, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili temsili ihbar yapıldı. Yoldan geçen Feride Helvacıoğlu, polis ekiplerinin bilgilendirmesinin ardından cep telefonuna KADES'i indirdi. Helvacıoğlu'nun, uygulama üzerinden temsili olarak şiddet gördüğü ihbarında bulunmasının ardından çok kısa sürede ekipler bulunduğu yere intikal etti.

Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KADES ile ilgili daha önce bilgisinin olmadığını ancak bundan sonra telefonunda sürekli bulunduracağını söyledi.

Uygulamanın tüm kadınlar için çok faydalı olacağını belirten Helvacıoğlu, "Uygulamayı çok başarılı buldum, ihbarı yaptıktan 1 dakika sonra polisler geldi, güzel bir uygulama, umarım kadına şiddetin önüne geçilir." diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadın Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis Memuru Tuba Yıldır da KADES hakkında bilgi verdi.