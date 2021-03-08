Kadınlar için KADES tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Kadınlar için KADES tanıtımı yapıldı

08.03.2021 14:34
Kadınlar için KADES tanıtımı yapıldı, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak açılan stantlarda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele konusu kapsamında oluşturulan, Kadın Acil Destek uygulaması tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılan stantla aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Cumhuriyet Meydanı'nda stant açıldı. Hazırlanan uyarıcı broşürlerin dağıtımı yapılarak şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir standı ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal' dan bilgi aldı.

Bu tür projelere önem verdiklerini belirten Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, "İçişleri Bakanlığımız tarafından kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla oluşturulan KADES uygulamasını Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz ile tanıtmak amacıyla buradayız. Kadın Acil Destek Uygulaması 2 sene evvel başladı. 1443 kişi bu uygulamayı indirmiş durumda. Bu uygulama ile butona bastığı andan itibaren ekiplerimiz en kısa sürede şiddete maruz kaldığı değerlendirilen ihbara intikal etmekte. Son dönemde yaşanmış olan kadına şiddet konusunda bu duyarlılığı meydana getirmek üzere biz de bu projeleri süreklilik arz edecek şekilde devam ettiriyoruz" dedi.

KADES uygulamasının önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum. 2 gün önce bizi çok dehşete düşüren bir olay yaşadık. Bir kardeşimiz ve evladı şiddete maruz kaldı. KADES uygulaması bu anlamda çok önemli. Mobil bir uygulama. Bu mobil uygulamanın indirilmesi halinde hemen sinyal gönderiliyor ve bulunduğu konuma polis ekiplerimiz intikal ediyor. Çok verimli bir çalışma. Yaygınlaştırılması ve tanıtılması gerekiyor. Samsun'da vuku bulan olay bizi oldukça utandırdı. Kadınlarımızın güvende ve emniyette olduğu, şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşadığı bir hayat ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Samsun Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı ise "Bugün anlamlı bir gün. Bu manada kadına yönelik şiddetin her türlü karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Samsun olarak geçen gün acı bir olay yaşadık. KADES İçişleri Bakanlığımızın önemli bir uygulaması. Bu uygulamanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Mobil olarak telefonlara indirilmek suretiyle kişinin konumuna bağlı olarak hemen emniyet birimlerinin anında müdahale etmesini sağlayan sistem. Bunu yaygınlaştırmak için çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kadınlar için KADES tanıtımı yapıldı
Kadınlar için KADES tanıtımı yapıldı
Kadınlar için KADES tanıtımı yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Kadınlar Günü, Mart, 112, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kadınlar için KADES tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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