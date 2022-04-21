KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ İDDİASIYLA YARDIM İSTEDİ - Son Dakika
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KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ İDDİASIYLA YARDIM İSTEDİ

21.04.2022 13:51

DİYARBAKIR'da, avukat Türkan Gülistan Tekin, 2,5 yaşındaki kızını kaçırmakla suçladığı boşanma aşamasındaki eşi F.G.'nin evinin önüne sopa ile geldiği iddiasıyla KADES butonuna basarak yardım istedi.

DİYARBAKIR'da, avukat Türkan Gülistan Tekin, 2,5 yaşındaki kızını kaçırmakla suçladığı boşanma aşamasındaki eşi F.G.'nin evinin önüne sopa ile geldiği iddiasıyla KADES butonuna basarak yardım istedi. Tekin'in şikayeti ile polis merkezine götürülen F.G., kızının kendisinde kaldığını belirtti. Şikayetini geri çekme şartıyla kızını annesine teslim eden F.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Avukat Türkan Gülistan Tekin, 2018 yılında evlendiği F.G.'ye 14 Mart'ta geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Bu süreçte kızı B.D.'nin velayetini tedbiren alan Tekin, babasının evine yerleşip eşi F.G. hakkında da uzaklaştırma kararı aldırttı. Kızını 17 Mart'ta annesi aracılığıyla boşanma aşamasındaki eşine teslim ettiğini ve bir daha göremediğini belirten Tekin, çocuğunun kaçırıldığını iddia ederek 31 Mart'ta suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatının ardından gözaltına alınan F.G. ifadesinin ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

'NEDEN SOPAYLA GELDİN'

Kızını aramayı sürdüren Tekin, bu sabah saatlerinde ise Diclekent Mahallesi'ndeki evinden çıkarken F.G. ile karşılaştı. İddiaya göre elinde sopayla bekleyen F.G.'yi gören Tekin, KADES yardım butonuna bastı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, taraflarla konuştu. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Tekin, F.G.'ye 'Neden sopayla geldin' diye sordu. F.G. de 'Sopayla gelmedim' cevabını verdi. Tekin'in şikayetiyle taraflar, polis merkezine götürüldü. Burada kızının kendisinde kaldığını söyleyen F.G., avukatı aracılığıyla Tekin'den şikayetini çekmesini istedi. Tekin ise önce kızının getirilmesini talep etti, ardından da küçük kız F.G.'nin kardeşi aracılığıyla polis merkezine getirildi. Küçük kızına kavuşan Tekin, şikayetini geri çekti. F.G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Türkan Gülistan Tekin, Bugün, sabah saatlerinde büroma gitmek için evden çıktım. Şahsın sürekli beni ölümle tehdit etmesi üzerine babam benimle birlikteydi. Şahıs sopayla bana ve babama doğru geldi. Hemen KADES yardımıyla polis çağırdım, geldiler. Darp raporu aldık dedi.

KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ İDDİASIYLA YARDIM İSTEDİ
KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ İDDİASIYLA YARDIM İSTEDİ
KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ İDDİASIYLA YARDIM İSTEDİ
KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ İDDİASIYLA YARDIM İSTEDİ

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14 Mart, Polis, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ İDDİASIYLA YARDIM İSTEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ İDDİASIYLA YARDIM İSTEDİ - Son Dakika
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