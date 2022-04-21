KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA

21.04.2022 14:40

Avukat Türkan Gülistan Tekin'in sabah saatlerinde Diclekent Mahallesi'ndeki evinden babasıyla çıkarken, F.G.'nin elinde sopayla geldiği görüntüler ortaya çıktı.

Avukat Türkan Gülistan Tekin'in sabah saatlerinde Diclekent Mahallesi'ndeki evinden babasıyla çıkarken, F.G.'nin elinde sopayla geldiği görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde F.G., elinde sopayla hızlıca yürürken görülüyor. Bu sırada dışarıda olan ve otomobillerine doğru giden Tekin ile babasının yanına gelen F.G., elindeki sopayı kaldırarak, tehditler savuruyor. Tekin'in babası araya girerek, F.G.'yi uzaklaştırıyor. Bu sırada Tekin de elindeki telefondan KADES butonuna basarak yardım istiyor.

KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA
KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA
KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA
KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA
KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA
KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA

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KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ İDDİASIYLA YARDIM İSTEDİ KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ İDDİASIYLA YARDIM İSTEDİ Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu! Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADES'TEN KIZINI KAÇIRMAKLA SUÇLADIĞI EŞİNİN SOPAYLA EVİNİN ÖNÜNE GELDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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