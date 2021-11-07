KADES uygulaması 2 milyon 668 bin 306 kez indirildi - Son Dakika

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KADES uygulaması 2 milyon 668 bin 306 kez indirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, KADES uygulamasının bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kez indirildiğini, ugulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, kadın vatandaşların şiddete maruz kaldıklarında veya maruz kalma ihtimali bulunduğu anda KADES uygulamasını kullanmaları halinde olay yerine en yakın ekip veya devriyenin ortalama 4-5 dakika gibi kısa sürede müdahale ettiğini açıkladı.

Uygulamanın bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kadın tarafından telefona indirildiği, uygulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildiği de duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kadına şiddettin önlenebilmesi, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için Elektronik Kelepçe İzleme Merkezimizde şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmaması yönünde 7/24 kesintisiz olarak takibi ve izlemesi yapılıyor. Elektronik İzleme Merkezi tarafından 248 vakanın aktif takibi yapılıyor" denildi.