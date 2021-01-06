KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı - Son Dakika

KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı

06.01.2021 10:38
KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tanıtıldı.

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi eylemleri engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kadın Destek Uygulaması (KADES)", Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tanıtıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kasım Amirliği ekiplerince, Araç ilçesinde bulunan bir fabrikada projenin tanıtımı yapıldı. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince kadınlara broşürler dağıtılarak, uygulamanın cep telefonlarına nasıl indirileceği anlatıldı.

Uygulama ile son yıllarda artış gösteren kadına şiddet olaylarının önlenmesi, şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlara ulaşılabilmesi hedefleniyor. Akıllı telefonlara indirilen uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların bulunduğu koruma, acil durumlarda bir tuşla olay yerine en yakın güvenlik gücünün intikal etmesi sağlanacak.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, projenin tanıtımına önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtilirken, "Kadınlarımızın ve çocuklarımızın huzuru ve güvenliği için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - KASTAMONU

KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı
KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı
KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı
KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Jandarma, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KADES uygulaması, jandarma ekiplerince tanıtıldı - Son Dakika


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