Son Dakika Haberleri: "KADES" uygulaması kliple tanıtıldı
Son Dakika Güncel 'KADES' uygulaması kliple tanıtıldı - Son Dakika

"KADES" uygulaması kliple tanıtıldı

6 saat önce

-KADES uygulamasını tanıtan klip ANKARA - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan KADES uygulamasının tanıtıldığı klip yayımlandı.

-KADES uygulamasını tanıtan klip ANKARA - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan KADES uygulamasının tanıtıldığı klip yayımlandı.

KADES uygulaması kliple tanıtıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:31 Kaynak: AA
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