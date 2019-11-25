"KADES" uygulaması kliple tanıtıldı
6 saat önce
-KADES uygulamasını tanıtan klip ANKARA - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan KADES uygulamasının tanıtıldığı klip yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:31 Kaynak: AA
-KADES uygulamasını tanıtan klip ANKARA - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan KADES uygulamasının tanıtıldığı klip yayımlandı.
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu