"KADES" uygulamasına uluslararası ödül - Son Dakika

2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde Türkiye'de kullanılan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele uygulaması olan "KADES" ödül kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, Türkiye'de kullanılan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele uygulaması olan "KADES" ödül kazandı.

"KADES" uygulamasına verilen ödül İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Bakan Soylu, "Kadına karşı şiddetle mücadele konusundaki önlemlerimizden sadece biri olan KADES'e uluslararası seviyede ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyoruz. Bu uygulama için emek sarf eden ve bu uygulamayı başaralı şekilde gerçekleştiren tüm çalışma arkadaşlarım adına ben de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bu konu ülke olarak çok büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluğun asıl sebebi bir insanlık suçu sebebiyle ve bunu da mücadele zemininde ortak bir noktada buluşabilmemizdir. Bu umut verici temasların sayısı arttıkça afetler, kadına yönelik şiddet, iklim çocuklar gibi temel insani konularda yakaladığımız sinerji arttıkça inanıyorum ki göç, uyuşturucu terör siber suçlar gibi diğer konularda da samimiyetimizi ve çözüm iş birliğimizi de artacaktır. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bütüncül bir modelle bir dizi önemli adım attık. Koruma ve önlemeye yönelik bir model oluşturduk" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz7İHA)