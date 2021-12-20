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KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken jandarma personelinin duyarlılığı takdir topladı - Son Dakika

KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken jandarma personelinin duyarlılığı takdir topladı

20.12.2021 10:17
KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken jandarma personelinin duyarlılığı takdir topladı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Süper Ligi açılış maçı öncesi takım kaptanlarına çiçek verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Süper Ligi açılış maçı öncesi takım kaptanlarına çiçek verdi. Kadın futbolcular ise maça 'Kadına yönelik şiddete hayır! Vazgeçme! Çünkü umut hiç bitmez' yazılı pankartla çıktı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, 18 Aralık Cumartesi günü 1207 Antalya spor ile Kdz. Ereğli Spor arasında oynanan Turkcell Kadınlar Süper Ligi açılış maçı öncesinde kadına şiddete yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla takım kaptanlarına çiçek verdi. Kadın futbolcular sahaya, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kadına yönelik şiddete hayır! Vazgeçme! Çünkü umut hiç bitmez' yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca, 19 Aralık Pazar günü Alanya'da oynanan Ümit Karan Gençlik ve Spor Kulübü ve Beşiktaş Futbol Okulları kadın futbol takımları arasında oynanan müsabakada da pankart açılarak spor dünyasının kadına şiddete karşı bir duruş sergilediği belirtildi. Kadına şiddete karşı toplumsal bir farkındalık oluşturmak isteyen ve KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken jandarma personelinin duyarlılığı, kulüplerin ve seyircilerin takdirini topladı. - ANTALYA

KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken jandarma personelinin duyarlılığı takdir topladı
KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken jandarma personelinin duyarlılığı takdir topladı
KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken jandarma personelinin duyarlılığı takdir topladı
KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken jandarma personelinin duyarlılığı takdir topladı
KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken jandarma personelinin duyarlılığı takdir topladı

İl Jandarma Komutanlığı, Çocuk Şube Müdürlüğü, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KADES uygulamasının hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken jandarma personelinin duyarlılığı takdir topladı - Son Dakika


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