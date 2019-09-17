KADES uygulamasıyla kadın şiddetinin önüne 5 dakikada geçilebilir

Son günlerde yaşanan kadın cinayetleri ülke gündeminde sürekli yer alırken, risk altındaki şiddet mağduru kadınlar için bir yardım bir telefon uygulaması yardımıyla imdat butonu bulunuyor. İsmi KADES olan bu uygulamada butona bastığınızda polis ekipleri 5 dakika içinde olay yerinde oluyor.



İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınlar devletin kanatları altına alınıyor. Eşleri tarafından cani bir şekilde çocuklarının gözlerinin önünde öldürülen Emine Bulut, Tuba Erkol ve nice kadın belki de bu uygulama sayesinde kurtulabilirdi. Bakanlığın teyakkuza geçtiği bu konuda sadece Ağustos ayı içerisinde 49 kadın şiddet sonucunda ya eşleri, ya sevgilileri ya da akrabaları tarafından katledildi. Yaşanan bu tür olayların önüne geçmen için bakanlık 2018 yılında KADES uygulamasını hayata geçirmişti. Uygulamanın daha yaygınlaşması ve öğrenilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.



Nasıl kullanacaksınız



Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınların imdadına KADES sayesinde 5 dakika içerisinde onlarca polis yetişiyor. KADES uygulamasına ulaşmak isteyenlerin öncelikle akıllı telefona sahip olması gerekiyor. Ardından uygulama indirilerek telefona kuruluyor. Önünüze gelen ekranda kişiler bilgileriniz ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteniyor. Kullanıcı arayüzünde programın ne şekilde kullanılacağı ve nasıl yararlanılacağına ilişkin bilgiler yazıyor. Sisteme kayıt olurken bir de SMS doğrulaması gerekiyor bunun için gelen mesajdaki kodu girerek programa tamamen girilebiliyor.



5 dakika içinde olay yerine geliyorlar



Olası şiddet anlarından önce imdadınıza yetişecek olan buton karşınıza geliyor. "Yardım İste" butonuna tıklayınca çağrıda bulunulmuş oluyor. İhbar sonrasında olay yerine 5 dakika içerisinde polis ekipleri geliyor. Polis ekiplerinin doğru adrese hızlı bir şekilde gelebilmeleri için telefonunuzdaki "Konum" bilgisinin açık kalması gerekiyor.



Kadınlara çağrı



KADES uygulamasıyla gelen ihbar polis ekipleri tarafından olay yerinde de değerlendiriliyor. Süreç içerisinde konunun riskleri ile ilgili aşamalara tek tek inceleniyor. KADES ihbarıyla iş bitmiyor koruma kararı bulunan kadınların karar bitine kadar haftalık ziyaretler olarak devam ediyor. KADES uygulaması 70 binler seviyesinde indirilmişti ancak son zamanlarda programın duyulması ve kullanımının yaygınlaştırılmasıyla bu rakam 320 binlere kadar çıktı. Emniyet yetkilileri ise kadınlara çağrıda bulunarak bu uygulamanın yaygınlaştırılması için telefonlarına indirmeleri önerisinde bulunuyor. - ANKARA