KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk - Son Dakika

KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk

06.12.2020 14:26
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk, System.String[]

ANTALYA'da, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ölümden dönen A.K. (35), yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

ANTALYA'da, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ölümden dönen A.K. (35), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin tabancayla kapıya dayanması üzerine KADES uygulamasının butonuna bastığını anlatan A.K., "Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk" dedi.

Antalya'da polisi harekete geçiren olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. A.K., evi tadilat gördüğü için 7 yaşındaki kızıyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının kaldığı eve geldi. A.K.'nın evde olduğunu öğrenen eski eşi Alper T.A. (40), tabancayla birlikte binaya girip kapıya dayandı. Kapıyı açmayan A.K., daha önceden cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasının butonuna bastı. Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T.A., süngüsünü çektiği tabancanın ateş almasıyla kendisini sol bacağından yaraladı.

A.K.'nın butona basmasının ardından 3 dakika içerisinde resmi ekipler olay yerine ulaştı. Bina içersindeki Alper T.A.'yı ikna etmeye çalışırken silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine takviye olarak özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.ÇATIDAN GAZ BOMBASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİKısa sürede olay yerine gelen ekipler, operasyon hazırlığı yaptı. Bina sakinleri ile çevre binada oturanlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izlemeye çalıştı. Özel hareket polislerinden bir ekip binaya kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı Alper T. A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.KORKU DOLU ANLARI ANLATTIA.K., yaşadığı korku dolu anları bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere anlattı. Boşandığı eşinin madde bağımlısı olduğunu ve sürekli madde kullandığını öne süren A.K., "Uzaklaştırması olduğu halde sürekli rahatsız ediyordu. 4 gün önce beni bıçakla tehdit ettiği için Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden KADES uygulamasını yükletmiştim. Zaten son uzaklaştırmayı da o gün almıştı. Dün de elinde silahla geldi ve kapıyı uzun üzere çaldı. Ayrılmayınca, KADES uygulaması yardımıyla polise haber verdim. Polis gelmeden önce gitti. Polis ayrıldıktan sonra yeniden geldi ve bu kez oturduğum apartmanın karşısındaki binaya çıktı. Ben 4'üncü katta otururken, o karşı apartmanda 5'inci kata çıkmıştı. Bir ara sigara içmek için balkona çıktığımda onu fark ettim. Karşı bina ile aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Silahı bana doğrultunca içeri kaçtım ve KADES uygulamasını kullandım" dedi.'HEDEF BEN VE İKİ KIZIMDI'Yaklaşık 3 dakika içerisinde polis ekibinin geldiğini ifade eden A.K., "Ekip gelene kadar karşı binadan inerek bizim apartmana girdi. Dairenin kapısını tekmelemeye başladı. Kapıyı kırmaya çalıştı. Polis gelince 'Bana yaklaşmayın, kendimi vururum' diyerek tehdit etmeye başladı. Polis de 3'üncü kattan bizim olduğumuz kata çıkamadı. Hedef ben ve iki kızımdı. Dairedeki annesi oğlunun gitmesini istiyordu. O ise beni ve kızlarımı öldürüp öyle gideceğini söyledi" diye konuştu.Elindeki silahla ateş edince olay yerine özel hareket polisinin geldiğini anlatan A.K., "Özel harekat polisi itfaiye merdiveniyle çatıya indi. Bu arada, 3-4 gaz bombası attılar. Kısa sürede etkisiz hale getirildi. Biz de bu şekilde kurtulmuş olduk" dedi.'HAYATIMI KADES'E BORÇLUYUM'Hayatını KADES'e borçlu olduğunu söyleyen A.K., sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce telefonla polisi aradığımda 15-20 dakika sonra ekip gelmişti. Ancak KADES uygulaması açık olduğu takdirde polis 3-5 dakika gibi kısa sürede geliyor. Kadınlarımız tehlike anında mutlaka uygulamayı kullanmalı. Ancak öncesinde telefonlarındaki konumları mutlaka açık olmalı. Uygulama yüklü olmasaydı, o kapıyı zaten tekmeliyordu ve kapı anahtarının olduğu taraf çatlamıştı. Polis 15-20 dakikada gelirdi ve o kapı kırılırdı. İçeri girmiş olurdu. Biz o zaman ölmüştük. KADES uygulaması sayesinde polis 3 dakika içinde geldi ve kurtulduk. Polis ekiplerinden Allah razı olsun. Belki de ben burada olmazdım. Dünkü şoku hala atlatamadım."


KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk
KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk

Muratpaşa, Antalya, Polis, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü Annesi emzirirken boğazına süt kaçan Fatma bebek kurtarılamadı Eskişehir'de park halindeki otomobil çekiciyle çalındı! Aracın sahibi: Bu yöntemi ilk kez gördüm Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak Son Dakika! Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak         
13:50
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu         
12:09
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada         
09:17
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 14:53:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KADES uygulamasıyla ölümden dönen kadın: Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei