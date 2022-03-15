KADES ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamaları Marmara Üniversitesi'nde tanıtıldı - Son Dakika
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KADES ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamaları Marmara Üniversitesi'nde tanıtıldı

15.03.2022 15:11

KADES ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamaları Marmara Üniversitesi'nde tanıtıldıİSTANBUL Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde üniversite çalışanlarına, alanında uzman polisler tarafından Kadın Destek Programı ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamaları tanıtıldı.

KADES ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamaları Marmara Üniversitesi'nde tanıtıldı

İSTANBUL Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde üniversite çalışanlarına, alanında uzman polisler tarafından Kadın Destek Programı ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamaları tanıtıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında Marmara Üniversitesi çalışanlarına yönelik KADES ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamalarının tanıtımı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tanıtım çalışmasında, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek ve KADES uygulamasının kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik bilgiler aktarıldı. Konferansta ilk olarak Toplum Destekli Polislik personeli tarafından ön bilgilendirme gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve KADES'in tanıtımını aktaran kısa filmin ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

En iyi narkotik polisi anne semineri

Program kapsamında KADES uygulamasının yanı sıra 'En iyi narkotik polisi anne' semineri de gerçekleştirdi. Seminer kapsamında, projenin içeriği ve hedefleri noktasında bilgiler verilirken, Türkiye'deki madde kullanımına yönelik istatistikler ile madde kullanımının önüne geçmek için yapılabilecekler aktarıldı.

KADES ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamaları Marmara Üniversitesi'nde tanıtıldı
KADES ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamaları Marmara Üniversitesi'nde tanıtıldı
KADES ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamaları Marmara Üniversitesi'nde tanıtıldı
KADES ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamaları Marmara Üniversitesi'nde tanıtıldı

YORUMLAR
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Marmara Üniversitesi'nde KADES tanıtımı yapıldı Marmara Üniversitesi'nde KADES tanıtımı yapıldı Bafta'da en iyi film ödülünü The Power of the Dog kazandı Bafta'da en iyi film ödülünü The Power of the Dog kazandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KADES ve 'En iyi narkotik polisi anne' uygulamaları Marmara Üniversitesi'nde tanıtıldı - Son Dakika


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