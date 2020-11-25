'KADES' yarışma programında izleyicilere anlatıldı - Son Dakika

Özel bir kanalda yayınlanan yarışma programında İçişleri Bakanlığının uygulaması olan KADES'in önemi anlatılarak, "Kadına şiddete hep birlikte dur diyelim" çağrısında bulunuldu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla özel bir televizyon kanalında yayınlanan yemek yarışmasında son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan Kadına Destek Uygulaması (KADES) izleyenlere anlatılarak önemi vurgulandı. Programın sunucuları, hazırlanan uygulama için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve yazılımı geliştiren ekibe teşekkürlerini iletti. - ANKARA