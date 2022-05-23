Kadester Mahmud Esad Efendi Seydişehir'de anıldı - Son Dakika
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Kadester Mahmud Esad Efendi Seydişehir'de anıldı

23.05.2022 16:15
Kadester Mahmud Esad Efendi Seydişehir'de anıldı

Tapu Kadastro Haftası nedeniyle, tapu kadastronun Osmanlı'daki kurucusu kabul edilen, Defter-i Hakani Nazırı Milletvekili Mahmud Esad Efendi memleketi Seydişehir'de anıldı.

Tapu Kadastro Haftası nedeniyle, tapu kadastronun Osmanlı'daki kurucusu kabul edilen, Defter-i Hakani Nazırı Milletvekili Mahmud Esad Efendi memleketi Seydişehir'de anıldı.

Kaymakamlık binası önündeki Mahmud Esad Efendi büstüne çelenk bırakılması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam burada yaptığı konuşmada, Kadaster Mahmud Esad Efendi'nin hayatı ve çalışmaları hakkında gelen davetlilere bilgi verdi.

5. Bölge Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Sözel de, "Kadaster Mahmud Esad Efendi, sadece ülkemizin değil, yaptığı çalışmalarla tüm dünyanın önemli bir değeri haline gelmiş devlet adamlarından biridir. Bizlere miras bıraktığı tapu ve kadastro uygulamaları günümüzde halen daha kullanılmaktadır. 100 yıl öncesinde yapmış olduğu çalışmaları değerli kılan, günümüzde halen daha kullanılıyor olmasını sağlayan temel değer ise, Mahmud Esad Efendinin sanattan tarihe, kadastrodan dini ilimlere kadar büyük bir ilim adamı olmasıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Kadaster Mahmud Esad Efendi'yi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, tapu ve kadastro haftanızı tebrik ediyorum." dedi.

Mahmud Esad Efendinin sıradan bir kadastrocu olmadığını tefsir, hadis, fıkıh ve kelam ilimlerine hakim olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise, "Ülkemize ve insanlığa hizmet etmiş Kadaster Mahmud Esad Efendiyi bu yüzden anmak, hatırlamak ve hatıralarını yaşatmak gerekir. Anmanın yanında ibret alınacak yönlerinin olduğunu unutmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen programa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 5. Bölge Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Sözel, Seydişehir İlçe Tapu Kadastro Müdürü Muttalip Camcı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam, ilçe protokolü, kurum ve kuruluşların müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadester Mahmud Esad Efendi Seydişehir'de anıldı - Son Dakika


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