"KadFest Caz Günleri" başladı

Kadıköy Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Uluslararası Kadıköy Festivali (KadFest) kapsamında düzenlenen "Caz Günleri" başladı.

Etkinliğin açılışı, şef Christof Griese yönetimindeki Berlin Caz Bestecileri Orkestrası'nın "JayJayBeCe" adlı konseriyle Kalamış Parkı'nda yapıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca yarın " Türkiye'de Caz Eğitimi ve Öğretimi" adlı panel düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde başlayacak panelin moderatörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Müzikolog Alper Maral üstlenirken, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Yeşim Pekiner, İstanbul Üniversitesi'nden Gülden Teztel, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Şenol Küçükyıldırım ve Hacettepe Üniversitesi'nden Burak Durman konuşmacı olarak yer alacak.

Panelin ardından, fotoğraf ve müzik örnekleri ile cazın Avrupa'daki tarihini anlatan "Caz Almanya'yı Fethediyor" sergisinin açılışı yapılacak.

Birinci Dünya Savaşı'nda ABD ordusu bünyesinde yer alan Afrika ve ABD'li müzisyenlerden oluşan orkestraların müzikleriyle, Avrupa'ya ilk adımını atan cazın yayılması ve 1920'li yılların Berlin merkezli Almanya'nın eğlence ve kültür hayatında bıraktığı izler ve eğilimler taşıyan sergi, 13 Ekim'e kadar Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'ndeki tarihi manastır binasında gezilebilecek.

Festivalin ikinci gününde ayrıca Fenerbahçe Parkı'nda düzenlenecek Yinon Muallem - Funky Dervish ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'ndeki Remi Panossian Trio Konseri müzikseverlerle buluşacak.

"Cadillac Records" adlı filmin gösterimiyle başlayacak festivalin üçüncü günü, "Caz Nereye?" konulu panelle devam edecek.

Feridun Ertaşkan'ın moderatörlüğünde, müzisyen Şevket Akıncı, Evrim Demirel ve Güç Başar Gülle'nin konuşmacı olarak yer alacağı panel, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Panelin ardından davul virtüözü Turgut Alp Bekoğlu'nun "Love Jazz Quartet" konseri başlayacak. Aynı gün Fenerbahçe Parkı'nda yer alacak "Quartet Feat" konserinde ise Kürşad Deniz ile Sibel Köse sahne alacak.

Festivalin son günü 28 Eylül'de "Get On Up" adlı film gösteriminin yanı sıra "Müzik Albümleri ve Plak Koleksiyonerliği" adlı panel, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Festivalin kapanışı ise Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde "Stanpolites Project Konseri" ve Kalamış Parkı'nda TRT İstanbul Radyosu'nun Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile konuk sanatçı Kerem Görsev'in yer alacağı konser ile yapılacak.