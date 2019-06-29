Son Dakika Haberleri: Kadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyor
Son Dakika Güncel Haber

Kadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyor

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesindeki Kadifekale surları içinde tandır ekmeği yapıp satan Doğu ve Güneydoğulu kadınlar, hem geleneklerini yaşatıyor, hem de evlerinin geçimini sağlıyor.

Kadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyor, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesindeki Kadifekale surları içinde tandır ekmeği yapıp satan Doğu ve Güneydoğulu kadınlar, hem geleneklerini yaşatıyor, hem de evlerinin geçimini sağlıyor.
Konak'taki tarihi yerlerden olan Kadifekale surları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Kadifekale'ye gidenler, surların üzerinden kenti seyredebildiği gibi, burada geleneksel yöntemlerle halı ve kilim dokuyan, tandır ekmeği yapan kadınları da ilgiyle seyrediyor. Ancak tandır ekmeği, artık çok az kadın tarafından yapılıyor. Evlerini geçindirmek ve geleneklerini yaşatmak için tandır ekmeği yaptıklarını söyleyen kadınlar, yüksek maliyetlerden şikayet ediyor.
4 yıldır Kadifekale'de ekmek yapan 4 çocuk annesi Riskiye Özal (44), bu yıl ekmek alımlarının düşük olduğunu, istedikleri işi yapamadıklarını belirtti. Ekmeğin büyüklüğüne göre fiyatının 1 lira ile 3 lira arasında değiştiğini aktaran Özal, "Ekmeğin gramını bilmiyorum. Vatandaşlar ekmeği büyük veya küçük istiyor. Biz de göz kararıyla yapıyoruz. Ara sıra sipariş oluyor. Eskisi kadar çok ekmek yapılmıyor. Kadınların birçoğu ekmek yapıp satmaktan vazgeçti. Çünkü maliyet yükseldi" dedi.
Yalnızca ramazan ayında çok sipariş aldıklarını ifade eden Özal, "Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Kızım üniversitede okuyor, onun okul masraflarını buradan kazandığım parayla karşılamaya çalışıyorum. Bu ekmekle yaşıyoruz, yapıp satmazsak aç kalırız" diye konuştu.
'ZOR BİR İŞ AMA ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Çok az Türkçe bilen Harbiye Aktaş (48) da, çocukları için ekmek yapıp sattığını belirtti. Yaptığı ekmeklerle elektrik, su, kira masrafını karşılamaya çalıştığını kaydeden Aktaş, "Hava çok sıcak. Bu sıcaklarda bir de tandır ateşinin önündeyiz. Zor ama çocuklarımız için çalışıyoruz" dedi.
Ekmek almak için Kadifekale'ye gelen Nurhayat Öncü (29) ise, "Biz Didim'den buraya aile ziyaretine geldik. Gelmişken de ekmeği alalım istedik. Afiyetle yiyeceğiz. Bu ekmeği çok seviyoruz. Doğal bir ekmek, annelerimizin kendi elleri ile yapılıyor" şeklinde konuştu.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:57 Kaynak: DHA
Konak, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'ta 30 bin ton tarhana üretiliyor CHP'li Adıgüzel: VIP krizi İmamoğlu'nun oylarını yüzde 4 artırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonrası gazeteciyle olan diyaloğu güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:42:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadifekale'de kadınlar tandır ekmeği yaparak evlerini geçindiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]