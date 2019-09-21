Kadifekaleli kadınlar kooperatif kurdu

Seçim çalışmaları sırasında kadınların ekonomiye dahil olması için özellikle kadın kooperatiflerini destekleyeceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekaleli kadınlara da umut oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin Kadifekale'de açtığı Pagos Üretici Pazarı'nda stant açan yedi kadın, güçlerini birleştirdi ve kooperatif kurdu. Bölge kadınlarına destek olmayı amaçlayan "Pagos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi", Kadifekale'nin gastronomik değerlerinin kent yaşamına dahil olmasını da sağlayacak.

Önce Kadifekaleli kadınlar

Kadifekale'de haftada yedi gün midyeden içli köfteye, sarmadan geleneksel Mardin Çöreği'ne kadar geleneksel lezzetler sunan yedi kadın, hayata geçirdikleri kooperatif ile önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadifekale'de midye yapan kadınların üretim koşullarını iyileştirmekten ürünlerini markalaştırmaya kadar pek çok hedefi olan kooperatifin kurucu ortaklarından Berivan Alpergün, ilk etapta Kadifekale'de, ardından İzmir ve Türkiye çapında örgütlenmeyi amaçladıklarını söylüyor. Mardin doğumlu 25 yaşındaki Alpergün kooperatiflerinin öyküsünü, "Üç yıl önce Hasan Özdemir Mahallesi'nde açılan semt merkezindeki meslek kurslarına katıldım. Daha sonra Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı (KEDV) aracılığıyla girişimcilik, finansal okuryazarlık ve kooperatifçilik üzerine eğitim aldım. El emeği tekstil ürünleri satıyorduk. Başkan Tunç Soyer'in Kadifekale'deki girişimiyle heyecanımız arttı. Yedi kadın bir araya geldik ve kooperatif çalışmalarımıza başladık" diyerek özetliyor.

"Önyargılar yıkılıyor"

Kooperatifçiliği ekonomik bir kalkınma modeli olarak gördüklerini vurguluyan Alpergün, "Kooperatifimiz midye, içli köfte gibi gıda ürünleriyle yola çıkıyor ama burada okul öncesi eğitim, hasta ve yaşlı bakımı konusunda eğitim almış kadınlarımız da var. Bu hizmet alanlarını da kapsam altına almak istiyoruz" şeklinde konuşuyor. Kale'de Pagos Üretici Pazarı'nın kurulması ve Başkan Soyer'in ilgisi sayesinde kendilerine güvenlerinin arttığını da sözlerine ekleyen Alpergün, "Bu sayede ailemizin baskısı da azaldı. Önyargılar yıkılıyor. Kadınlar artık eşlerinin desteğini daha rahat alabiliyor. Öte yandan Üretici Pazarı İzmirlilerin bölgeye gelmesi açısından da çok önemli. Burası hep ötelenen bir yer oldu. Pazarla beraber İzmir'de yaşayıp buraya hiç gelmemiş insanlar Kadif ekale'yi gördü" diyor.

Kadın yoksulluğuna karşı mücadele

Kooperatif olarak en büyük önceliklerinin düşük ücretlerle midye yapan kadınların koşullarını iyileştirmek olduğunu söyleyen Alpergün, "Kooperatif olarak ilk beş yıl içindeki hedefimiz, midye yapan kadınların aldıkları ücretleri artırmak ve sektörde belirleyici olmak. Burada yoğun bir kadın yoksulluğu var. Kooperatif olarak bunun önüne geçmek istiyoruz. Midyenin daha hijyenik koşullarda yapılmasını sağlamak için bir midye tesisinin kurulması konusunda da aktif olacağız. Ürünlerimizin markalaşması, şehrin farklı noktalarında satılması da hedeflerimiz arasında" diyor.

Daha güçlü hissediyorlar

Kooperatifin kurucularından Filiz Çakar ise kadınların kolektif çalışmayı yaşayarak öğrendiklerini söylüyor ve yedi kurucu ortağın gece gündüz çalışarak Kadifekale'nin kadınlarına örnek olduklarının altını çiziyor. Kurucu ortaklardan Mehtap Tabar da Üretici Pazarı'na vurgu yaparak, "Bu sayede hem destek gördüğümüzü hissettik hem de buradaki kadınlar için yeni bir gelir kapısı açılmış oldu. Kooperatif için yola çıktığımızda da birlikten doğan gücün önemini kavradık" diyor. Üç çocuk annesi Ayşe Alpboğa ise kooperatif içinde hareket edecek olmanın onları daha güçlü kıldığını, bu sayede sosyal anlamda da kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyor.