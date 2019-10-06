Son Dakika Haberleri: Kadıköy açıklarındaki can pazarı kamerada
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Kadıköy açıklarındaki can pazarı kamerada

24 dakika önce

Kadıköy'den Adalar'a giden vapurdan denize atladığı iddia edilen genç kadın, olayı fark ederek denize açılan botlar tarafından kurtarıldı.

Kadıköy'den Adalar'a giden vapurdan denize atladığı iddia edilen genç kadın, olayı fark ederek denize açılan botlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadın vapura çıkarılırken, denizdeki dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kadıköy'den Adalar'a giden vapurdan, saat 15.00 sıralarında genç bir kadının henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladığı öne sürüldü. Dalgalar arasında kalan kadının kurtarılması için, sahildeki yelken kulübünün bulunduğu alandan botlar zamanla yarışarak olayın yaşandığı yere geldi. Deniz Polisi ve Kıyı Emniyet ekipleri de anında olay yerine geldi. Bir süre sonra botlardan biri tarafından sudan çıkarılan kadın, vapura alınarak sağlık müdahalesine tabi tutuldu. Genç kadın daha sonra vapurun yanaştığı iskeleden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan denize atlayan kadının sudaki yaşam mücadelesi ve ardından olay yerine gelen botlardan biri tarafından sudan çıkarılma anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

(İHA)

Kadıköy açıklarındaki can pazarı kamerada

Kadıköy, Adalar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
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