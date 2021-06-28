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KADIKÖY ANADOLU LİSESİ'NDE ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN 'TAŞINMAK İSTEMİYORUZ' EYLEMİ - Son Dakika

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ'NDE ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN 'TAŞINMAK İSTEMİYORUZ' EYLEMİ

28.06.2021 13:56

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri, okullarının yıkılıp, yeniden yapılma sürecinde eğitimin farklı okullarda devam edilecek olmasını protesto etti.

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri, okullarının yıkılıp, yeniden yapılma sürecinde eğitimin farklı okullarda devam edilecek olmasını protesto etti.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nin Moda Sahili'ndeki yerleşkesi, İstanbul Valiliği'nin, yaptığı proje ihale kapsamında depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılıp, yeniden yapılacak. Öğrencilerin bir bölümü yine Moda'daki Kadıköy Lisesine, diğer bölümünün ise Göztepe'deki Halil Türkkan Ortaokuluna nakledilecek. Başka okula geçmek istemediğini söyleyen öğrenciler ise sürecin şeffaflıkla kendileri ile paylaşılmasını istediklerini belirtti. Eyleme öğrenci, veliler ve mezunların yanı sıra, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de katıldı.

"TAŞINMA MASRAFLARININ VELİLERDEN İSTENMESİYLE SON AŞAMAYA GELDİĞİNİ ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Öğrenci velilerinden Gülizar Tuncer, "Kadıköy Moda'da deniz manzaralı geniş bir arazi üzerine kurulu Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul Valiliği'nin, Dünya Bankası'nda yaptığı proje ihale kapsamında önümüzdeki günlerde yıkılacak. Bugüne kadar ilgililerce açıklıkla tartışılmayan bu proje ihale ve yıkım sürecinin öğrencilerin büyük bölümünün Göztepe'deki bir ortaokula gönderilmesiyle ilgili taşınma masraflarının velilerden istenmesiyle son aşamaya geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.

"SÜRECİN BİZİMLE TÜM ŞEFFAFLIĞI İLE PAYLAŞILMASINI İSTİYORUZ"

11'inci sınıf öğrencisi Ayşen Kocabaş, "Öncelikle Kadıköy Anadolu Lisesi yıkılıyor ve yıkılma gerekçesi depreme dayanıksız olması. Depreme dayanıksız bir okulda okumayı biz de istemiyoruz tabi ki. Fakat bu arazide önceden planlandığı gibi hiçbir öğrencinin başka okullara dağıtılmadan kalmasını istiyoruz. Öncelikle talebimizi budur. İkinci olarak da sürecin bizimle tüm şeffaflığı ile paylaşılmasını istiyoruz" dedi.

Okulun yıkılmaması gerektiğini vurgulayan HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Bu okul ve tüm araziyle birlikte, sosyal aktiviteyle birlikte, burada kalarak yeniden deprem güvenliği sağlanabilir. Tarihi dokusu korunarak güvenliği sağlayabilir" şeklinde konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise, "Biz Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bu mücadeleyi verenlerin yanında olacağız. Kadıköy Anadolu Lisesi yerinde yenilensin diye. Taşınmadan, geniş arazisinin bir kısmında yenisi yapıldığında eskisi de kısmen yıkıldığında çok kolaylıkla bu proje hayata geçirilebilir. Bunun sağa sola dağıtılmadan, lise parçalanmadan, gelecekte bilim adamları yetiştirsin, gözde üniversitelere öğrenci yetiştirsin diye yanlarında olacağız" diye konuştu.

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ'NDE ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN 'TAŞINMAK İSTEMİYORUZ' EYLEMİ
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ'NDE ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN 'TAŞINMAK İSTEMİYORUZ' EYLEMİ
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ'NDE ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN 'TAŞINMAK İSTEMİYORUZ' EYLEMİ
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ'NDE ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN 'TAŞINMAK İSTEMİYORUZ' EYLEMİ
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ'NDE ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN 'TAŞINMAK İSTEMİYORUZ' EYLEMİ

Anadolu Lisesi, İstanbul, Protesto, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY ANADOLU LİSESİ'NDE ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN 'TAŞINMAK İSTEMİYORUZ' EYLEMİ - Son Dakika


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