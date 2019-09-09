Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" inceleme
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:50 Kaynak: AA
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlattı.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, lisede yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında yapılan "etkinliğe" değinildi.
Açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.
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