BAKAN ÖZER: MÜFREDATIMIZA KÜLTÜR TARİHİ DERSİMİZİ KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ -1 - Son Dakika
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BAKAN ÖZER: MÜFREDATIMIZA KÜLTÜR TARİHİ DERSİMİZİ KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ -1

05.08.2022 12:36

KADIKÖY Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Tarihi dersinin müfredata ekleneceğini duyurdu.

KADIKÖY Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Tarihi dersinin müfredata ekleneceğini duyurdu.

Bakan Özer,  "Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız" dedi.


- İstanbul
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Erhan Afyoncu Kütüphanesinin açılışında konuştu Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer, Erhan Afyoncu Kütüphanesinin açılışında konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER: MÜFREDATIMIZA KÜLTÜR TARİHİ DERSİMİZİ KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ -1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN ÖZER: MÜFREDATIMIZA KÜLTÜR TARİHİ DERSİMİZİ KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ -1 - Son Dakika
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