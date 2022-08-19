KADIKÖY BAĞDAT CADDESİ'NDE DAİRE BALKONUNDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binanın üçüncü kat balkonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Feneryolu Bağdat Caddesi'nde 5 katı binanın üçüncü kat balkonunda çıktı. Ofis olarak kullanılan dairenin balkonunda çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri tahliye edilirken yangına ilk müdahaleyi bina görevlisi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bir bina sakini, binadaki birçok dairenin ofis olarak kullanılmasına tepki gösterdi.

Bina sakini Neslihan Ülver, "Saat 21.00'de bir patlama oldu balkonda ve balkon alev aldı. Çok korktuk tabi. Hemen itfaiyeyi aradık. Hemen geldi ama apartman görevlimiz merdivenle çıktı söndürdüler öncesinde. Herhalde biz ihmal oldu. Ofis orası zaten. Çok korktuk aldık eşyalarımızı çıktık. Allah'tan sadece balkonda oldu. Dikkat etmek lazım. Belki de çakmak bıraktılar daha bilmiyoruz ama" dedi.

- İstanbul