Kadıköy Bağdat Caddesinde Bir Kişi Silahla Vuruldu. Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ekibi Hareket Etti.
1 saat önce
Kadıköy Bağdat Caddesinde bir kişi silahla vuruldu.
Kadıköy Bağdat
Caddesinde bir kişi silahla vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi hareket etti.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:42 Kaynak: İHA
12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi
Yavuz Bingöl'den Kendi Hayatıyla İlgili Şaşırtan Karar!
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti