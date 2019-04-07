Son Dakika Haberleri: Kadıköy Bağdat Caddesinde Bir Kişi Silahla Vuruldu. Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ekibi Hareket Etti.

Kadıköy Bağdat Caddesinde Bir Kişi Silahla Vuruldu. Olay Yerine Çok Sayıda Polis Ekibi Hareket Etti.

1 saat önce

Kadıköy Bağdat Caddesinde bir kişi silahla vuruldu.

Kadıköy Bağdat Caddesinde bir kişi silahla vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:42 Kaynak: İHA

Polis, Kadıköy, Bağdat, 3. Sayfa
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