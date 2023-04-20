Bir ilçeye içme suyu sağlayan baraj için tehlike çanları çalıyor! Doluluk yüzde 6 seviyelerine kadar düştü

Toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle geçtiğimiz aylarda yüzde 10 seviyelerinde kadar azaldı ve belediye tarafından suyun tasarruflu kullanımı için bazı sınırlandırmalar getirildi. Son günlerde etkili olan nisan yağmurları da barajdaki su seviyesine olumlu katkı yapmadı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 6 olarak ölçüldü.

"SU REZERVLERİMİZDE BİR ARTIŞ YOK"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin kritik seviyeye düştüğünü, akan her damla suyun önemli olduğunu vurguladı. Son dönemdeki yağışların ekili tarım arazilerine fayda sağladığını belirten Helvacıoğlu, "Yağmurun baraja henüz bir katkısı olmadı. Su rezervlerimizde bir artış yok." dedi.

"HERKESİ TASARRFU YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

İlçenin içme ve kullanma suyunu sağlayan barajda kuraklığın ciddi etkilerinin hissedildiğini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti: "Doluluk oranımız çok aşağılara düştü. Kullanılabilir içme ve kullanma suyunun seviyesi 2 metre derinlikte. Maalesef böyle giderse Keşan'ı susuz günler bekliyor. Herkesi ciddi anlamda tasarruf yapmaya davet ediyoruz. Suyun paradan kıymetli olacağı günlere doğru gidiyoruz. Biz belediye olarak bazı sınırlamalar getirdik ancak vatandaşlarımız da suyun kıymetini bilmeli ve ona göre hareket etmeli."