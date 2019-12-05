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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediye Başkanı'ndan kadın meclis üyelerine mektup - Son Dakika

Kadıköy Belediye Başkanı'ndan kadın meclis üyelerine mektup

6 saat önce

Kadıköy Belediye Meclisi gündemine, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85'inci yıl dönümü olan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak başladı.

Kadıköy Belediye Başkanı'ndan kadın meclis üyelerine mektup, System.String[]

Kadıköy Belediye Meclisi gündemine, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85'inci yıl dönümü olan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak başladı.


Kadıköy Belediye Meclisi, 5 Aralık Perşembe günü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı başkanlığında toplandı. Meclis gündem toplantısı öncesi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kadın meclis üyelerini selamlayarak kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiği 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Odabaşı kadın meclis üyelerine hitaben kaleme aldığı mektupla birlikte kadın meclis üyelerine hediyelerini sundu. Odabaşı, mektubunda şu sözlere yer verdi:


"Tam 85 yıl önce, ulusal kurtuluş mücadelemizin paydaşı, omurgası kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiği o büyük gün. Kadının önce özgür birey olduğu, üretime ve yönetime katıldığı büyük gün. 8 Şubat 1935'de yapılan TBMM 5. Dönem seçimlerinde, 17 kadın milletvekilinin TBMM'ye girmesinin yolunu açan büyük gün. Seçme ve seçilme hakkını elde ettiğiniz gününüzü kutluyor, daha paylaşımcı, daha uygar, ihlal ve şiddetten uzak bir dünya diliyorum. Bu vesile ile, 8 Şubat 1935'de yapılan TBMM 5. Dönem seçimlerinde Meclis'e girme hakkı kazanan, 17 kadın milletvekilimizi ve kadının siyasal hayatta yerini alması için çaba gösteren, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen herkesi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." - İSTANBUL

Kadın Hakları Günü, Kadıköy, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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