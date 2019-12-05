Kadıköy Belediye Başkanı'ndan kadın meclis üyelerine kutlama mektubu

Kadıköy Belediye Meclisi, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 85. yılı nedeniyle gündemine 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak başladı. Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kadın meclis üyelerine hitaben bir mektup yazdı.

Kadıköy Belediye Meclisi, 5 Aralık Perşembe günü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı başkanlığında toplandı. Toplantı öncesi Şerdil Dara Odabaşı kadın meclis üyelerini selamlayarak kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiği 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı, hediyelerini sundu. Odabaşı kadın meclis üyelerine hitaben kaleme aldığı mektubunda şöyle dedi:

"BUGÜN KADININ ÖZGÜR BİR BİREY OLDUĞU BÜYÜK GÜN"

"Tam 85 yıl önce, ulusal kurtuluş mücadelemizin paydaşı, omurgası kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiği o büyük gün. Kadının önce özgür birey olduğu, üretime ve yönetime katıldığı büyük gün. 8 Şubat 1935'te yapılan TBMM 5. Dönem seçimlerinde, 17 kadın milletvekilinin TBMM'ye girmesinin yolunu açan büyük gün. Seçme ve seçilme hakkını elde ettiğiniz gününüzü kutluyor, daha paylaşımcı, daha uygar, ihlal ve şiddetten uzak bir dünya diliyorum. Bu vesile ile, 8 Şubat 1935'te yapılan TBMM 5. Dönem seçimlerinde Meclis'e girme hakkı kazanan, 17 kadın milletvekilimizi ve kadının siyasal hayatta yerini alması için çaba gösteren, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen herkesi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."