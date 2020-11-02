Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı deprem bölgesi İzmir'de - Son Dakika

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı deprem bölgesi İzmir'de

02.11.2020 22:57

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı deprem bölgesi İzmir'de Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı; "Biz depremi duyduğumuz andan itibaren Kadıköy Belediyesi arama kurtarma ekibini buraya sevk ettik" Belediye Başkanı Odabaşı;

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı deprem bölgesi İzmir'de

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı; "Biz depremi duyduğumuz andan itibaren Kadıköy Belediyesi arama kurtarma ekibini buraya sevk ettik"

Belediye Başkanı Odabaşı; "Kadıköy Belediyesi olarak deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasındaki önlemlerimizi almaya çalışıyoruz"

İSTANBUL - Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı deprem bölgesi İzmir'e gitti. Odabaşı; "Depremi duyduğumuz andan itibaren Kadıköy Belediyesi arama kurtarma ekibini buraya sevk ettik" dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı İzmir'de meydana gelen depremin ardından ekibiyle birlikte bölgeye gitti. Vatandaşlarla dertleşen ve enkaz alanlarında incelemelerde bulunan Odabaşı açıklamalarda bulundu.

"Depremi duyar duymaz ekipleri sevk ettik"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı; "Biz depremin olduğu andan itibaren, duyduğumuz andan itibaren Kadıköy Belediyesi arama kurtarma ekibini buraya sevk ettik. Yaklaşık 22 kişi ve üç araçla beraber geldik. Bu ekibimiz 1999 depreminden sonra kuruldu. O zamandan sonra bütün depremlerde aktif olarak görev almış tecrübeli ve yetenekli bir ekip. Şu an 60 kişilik İstanbul'da bir kadromuz hazır bekliyor. Ek ihtiyaç olduğu zaman onlar da buraya gelmeye hazırlar. Bugün 22 kişi geldi. İzmir'de İzmirli yurttaşlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu, yalnız olmadıklarını bizlerin de burada olduğunu hissettirmemiz için buradayız" dedi.

Kadıköy Belediyesi olarak deprem için önlemlerimizi alıyoruz diye Belediye Başkanı Odabaşı; "Biz Kadıköy Belediyesi olarak deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasındaki önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Deprem öncesinde bir belediyeyi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Altyapımızı yeniliyoruz. Telsiz rölelerini değiştirdik. Uydu telefonlarının sayısını arttırdık..Sahra çadırı alıyoruz. Diğer çadırları alıp stoklamaya çalışıyoruz. Kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Binaların kontrollerini yapıyoruz. Daha temel atılır atılmaz bunlara başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tek ilçe belediyesi olarak beton laboratuvarına bir sahip olduklarını ifade eden Odabaşı; "Temel atılır atılmaz binadaki betonları alıp inceliyoruz. Kadıköy betonu diye bir şey var. Deprem sırasında neler yapılır eğitim veriyoruz. Bizim afet eğitim parkımız var. Türkiye'nin üç tane simülatöründen biri bizde. Çocukları eğitiyoruz. ve tabii ki deprem sonrasında neler yapılması gerektiğini de arkadaşlarımızı ve belediye personelini eğitiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı deprem bölgesi İzmir'de
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı deprem bölgesi İzmir'de
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı deprem bölgesi İzmir'de
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı deprem bölgesi İzmir'de

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı deprem bölgesi İzmir'de - Son Dakika


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