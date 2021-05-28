Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan altın kemerli boksör Avcı'ya tebrik

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu olan Türk boksör Serdar Avcı'yı makamında kabul etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 19 Mayıs'ta 7 unvan maçının hepsini nakavtla kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli'ni devirerek altın kemerin sahibi olan Kadıköy Boks Spor Kulübü sporcusu Serdar Avcı'yı makamında kabul etti.

Başkan Odabaşı, ziyarette Avcı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Spora ve sporcuya her daim destek olduklarını belirten Odabaşı, Türkiye 'de yapılacak olan organizasyona kendisinin de katılmak istediğini, Avcı'nın dünyanın en prestijli kemerlerinden biri olan WBC maçını da dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

19 Mayıs'ta aldığı altın kemerle ilk 100'e girmeyi başaran Serdar Avcı ise kabulünden ve başarı dileklerinden dolayı Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na teşekkür etti. Başarılı sporcu ziyarette, sıradaki hedefinin Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi büyük şampiyonların kazanmış olduğu WBC federasyonundaki kemerler olduğunu vurguladı.