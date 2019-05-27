Son Dakika Haberleri: Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Yangında 2 kişin hayatını kaybetti"

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Yangında 2 kişin hayatını kaybetti"

17 dakika önce

Kadıköy'de çıkan yangın ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı:
Kadıköy'de çıkan yangın ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

4 binanın yandığı Fikirtepe'deki olay yerine gelen Kadıköy Belediye Başkanı, "Şerdil Dara Odabaşı "Yangın sonucu vefat eden yurttaşlarımız var. Yangının neden çıktığı itfaiye tarafından araştırılıyor. Sayın savcı bey de burada. olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor. Sabaha doğru uyurken oluyor olay. Üzücü bir durum iki tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Birisi hastanede birisi olay yerinde" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:55 Kaynak: İHA
Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy, 3. Sayfa
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