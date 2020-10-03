Kadıköy Belediye binası yıkılarak yeşil alan yapılacak - Son Dakika

Kadıköy Belediye binası yıkılarak yeşil alan yapılacak

- Kadıköy Belediye binası yıkılarak yeşil alan yapılacak Belediye Başkanı Odabaşı; "Kadıköy Belediyesi binasını yıkacağız, yeşil alan yapacağız" Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye binasını yıkarak bu bölgeyi yeşil alana ve deprem toplanma alanına çevireceklerini açıkladı.

- Kadıköy Belediye binası yıkılarak yeşil alan yapılacak

Belediye Başkanı Odabaşı; "Kadıköy Belediyesi binasını yıkacağız, yeşil alan yapacağız"

İSTANBUL - Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye binasını yıkarak bu bölgeyi yeşil alana ve deprem toplanma alanına çevireceklerini açıkladı. Odabaşı, Söğütlüçeşme AVM projesiyle ilgili de TCDD'nin açıklamasına göre Söğütlüçeşme'ye AVM yapılmayacağını duyurdu.

Kadıköy'ün en merkezi noktalarından biri olan Hasanpaşa'da bulunan belediye binasını yeni bir yere taşıdıktan sonra bu arsayı yeşil alana, meydana dönüştürme projelerinin olduğunu söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kadıköy'de yeşil alan sıkıntısı var, deprem toplanma alanı sıkıntısı var, özellikle pandemi sürecinde insanların biraraya gelebileceği, gezebileceği yeşil alanların çok sınırlı olduğunu deneyimledik. Sıkışan bir Kadıköy var. Eğer yeni bir yer bulabilirsek, Kadıköy Belediyesi'nin mevcut binasını yıkarak burayı da bir yeşil alana ve meydana çevirme projemiz var. Bununla ilgili tüm girişimlerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Belediye binamızı yeniden inşa edebileceğimiz bir arsayı bulma aşamasındayız. Eğer bu gerçekleştiği takdirde binamızı yıkarak burayı da yeşil alana, meydana dönüştüreceğiz" dedi.

Kadıköy Belediyesi binası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla 10 yıllığına Kadıköy Belediyesi'ne tahsis edilmişti. O karar, Kadıköy Belediyesi'ne resmi olarak da tebliğ edildi ve belediye binasının bulunduğu arsa resmen Kadıköy Belediyesi'nin oldu.

"Söğütlüçeşme'ye avm yapılmayacak"

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Hasanpaşa'daki belediye binası ile karşılıklı konumda olan Söğütlüçeşme tren istasyonuna yapılması planlanan AVM projesine ilişkin ise, "Hukuksal süreç devam ederken biz değişik mecraları kullanarak, gazetelerde, televizyonlarda Söğütlüçeşme'de AVM yapılmasına karşı olduğumuzu defalarca beyan ettik. Bununla ilgili sosyal medya çalışmaları yaptık, kamuoyunu aydınlatmak için açıklamalar yaptık. Kadıköy halkı da bize destek verdi" diye konuştu. Odabaşı, gelinen süreci şöyle anlattı: "Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bir açıklama yaptı. Açıklamanın ilk cümlesi, 'Söğütlüçeşme tren istasyonudur bir AVM projesi değildir.' Bu bizim için çok olumlu bir gelişme ve çok kıymetli bir açıklama. Bu açıklama uyarınca şunu anlıyoruz, TCDD yani Ulaştırma Bakanlığı istasyon binasını yenileyecek. Bir viyadük yapılması gerekiyor, onu yapacak. Bunun haricinde bir AVM yapmayacak. Çünkü açıklamanın içeriği bu." Açıklamada bu bölgede yeşil alanların, yürüyüş alanlarının olacağının belirtildiğini aktaran Odabaşı, "Eğer gerçekten böyle bir proje varsa ve bunu uygulayacaklarsa bizim bu projeye karşı çıkmamız mümkün değil. Çünkü yeşil alan yapmayı hedefliyorlar. Ama yine bir AVM projesi getirirlerse biz buna karşı çıkmaya devam edeceğiz. Şu anda bize ulaşmış somut bir proje veya bilgi yok, sadece duyumlarımız var, aktarılan bazı bilgiler, açıklamalar var. Tekrarlamak gerekirse Bakanlığın açıklamasını çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Kadıköy Belediye binası yıkılarak yeşil alan yapılacak
Kadıköy Belediye binası yıkılarak yeşil alan yapılacak
Kadıköy Belediye binası yıkılarak yeşil alan yapılacak
Kadıköy Belediye binası yıkılarak yeşil alan yapılacak

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediyesi, Yakup Odabaşı, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediye binası yıkılarak yeşil alan yapılacak - Son Dakika

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