Kadıköy Belediyesi Altın Örümcek'te finalde

Kadıköy Belediyesi,Kadıköylülerle geleceği konuşmak, üretilen fikirleri geliştirmek, önümüzdeki dönem çalışmalarını planlamak için programlanan 'Anlat Kadıköy' dijital katılım platformu ve sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için yürütülen 'Satın Alma Sahiplen' kampanyası ile Altın Örümcek Ödüllerinde iki dalda finale kaldı.

Bu yıl 17'inci kez düzenlenen, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projeleri ödüllendiren Altın Örümcek Ödülleri kurumsal iletişim, dijital pazarlama alanlarında 31 kategoride düzenleniyor. Kadıköy Belediyesi 'Anlat Kadıköy' dijital katılım platformu ile "En İyi Kamu Kurumu",'Satın Alma Sahiplen' kampanyasıyla ise"En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" dallarında finale kaldı. Halk oylaması ile belirlenecek ödüller Ekim ayı içerisinde düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.