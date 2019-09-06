Son Dakika Haberleri: Kadıköy Belediyesi Altın Örümcek'te finalde
Son Dakika Güncel Haber

Kadıköy Belediyesi Altın Örümcek'te finalde

1 saat önce

17. Altın Örümcek Ödülleri, 23 Eylül'e kadar internet üzerinden yapılan halk oylaması ile belli olacak.

Kadıköy Belediyesi Altın Örümcek'te finalde, System.String[]

Kadıköy Belediyesi,Kadıköylülerle geleceği konuşmak, üretilen fikirleri geliştirmek, önümüzdeki dönem çalışmalarını planlamak için programlanan 'Anlat Kadıköy' dijital katılım platformu ve sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için yürütülen 'Satın Alma Sahiplen' kampanyası ile Altın Örümcek Ödüllerinde iki dalda finale kaldı.

Bu yıl 17'inci kez düzenlenen, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projeleri ödüllendiren Altın Örümcek Ödülleri kurumsal iletişim, dijital pazarlama alanlarında 31 kategoride düzenleniyor. Kadıköy Belediyesi 'Anlat Kadıköy' dijital katılım platformu ile "En İyi Kamu Kurumu",'Satın Alma Sahiplen' kampanyasıyla ise"En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" dallarında finale kaldı. Halk oylaması ile belirlenecek ödüller Ekim ayı içerisinde düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.

Kadıköy Belediyesi, Altın Örümcek, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:23 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:34:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy Belediyesi Altın Örümcek'te finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]