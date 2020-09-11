"Atıksız Yaşam Hareketi" Avrupa gündeminde - Son Dakika

"Atıksız Yaşam Hareketi" Avrupa gündeminde

"Atıksız Yaşam Hareketi" Avrupa gündeminde Kadıköy'ün Atıksız Dükkan'ı ICLEI Europe iyi uygulama örnekleri arasında Kadıköy Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açılışını gerçekleştirdiği "Atıksız Dükkan", ICLEI Europe (Avrupa Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi) tarafından...

"Atıksız Yaşam Hareketi" Avrupa gündeminde

Kadıköy'ün Atıksız Dükkan'ı ICLEI Europe iyi uygulama örnekleri arasında

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açılışını gerçekleştirdiği "Atıksız Dükkan", ICLEI Europe (Avrupa Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi) tarafından iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi.

Kadıköy Belediyesi'nin üyesi olduğu ICLEI Europe; tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünlere erişim imkanı sunan, döngüsel ekonomiyi destekleyen, tüketiciyle yerel ürün ve üreticiyi buluşturan bir yerel yönetim uygulaması olan "Atıksız Dükkan"ı iyi uygulama örnekleri arasında gösterdi. Kadıköy Belediyesi bu uygulama ile al - kullan - at döngüsünü kırmayı, sıfır atık yaşamın mümkün olabileceğini ve ilçede daha sürdürülebilir yaşamın nasıl teşvik edilebileceğini göstermeyi hedefliyor.

Tüketiciyi yerel üreticiyle buluşturan dükkan

ICLEI Europe'un iyi uygulama örnekleri arasında gösterdiği; yerel üreticilerin, kadın ve çiftçi kooperatiflerinin aracı olmadan tüketiciyle buluştuğu Atıksız Dükkan'da yerel tohumlardan üretilmiş, mevsiminde temin edilebilecek sağlıklı gıdaların yanı sıra; günlük yaşam, temizlik, kişisel bakım ve mutfak eşyaları gibi uzun ömürlü ve ekolojik ürünler yer alıyor. Ambalajsız veya geri dönüştürülebilir ambalajlarla satılan ürünler, tercihe göre cam kavanoz, bez torba veya evden getirilecek kaplarla tüketiciye sunuluyor.

Atıksız yaşam hareketi

"Atıksız Dükkan" Kadıköy'de evsel atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülebilir ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla başlatılan "Atıksız Yaşam Hareketi"nin bir parçası olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hayata geçti. Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan Atıksız Yaşam Hareketi'nin 4 farklı ayağı bulunuyor: 'Atıksız Dükkan'; 'Mobil Atık Getirme Merkezi'; 'Atıksız Yaşam Sokağı', 'Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması'.

Atıksız Yaşam Hareketi Avrupa gündeminde

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Europe, yerel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Atıksız Yaşam Hareketi' Avrupa gündeminde - Son Dakika

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