Son Dakika Haberleri: Kadıköy Belediyesi Bahçesinde Eylem - İstanbul

Kadıköy Belediyesi Bahçesinde Eylem - İstanbul

40 dakika önce

Kadıköy Belediyesi'nde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandığını öne süren bir grup, belediyenin bahçesinde oturma eylemi yaptı.

Kadıköy Belediyesi'nde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandığını öne süren bir grup, belediyenin bahçesinde oturma eylemi yaptı.

Bahçede toplanan gruptakiler, "Sözleşme hakkımız, söke söke alırız" şeklinde sloganlar attı.

İşçiler, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Toplu İş Sözleşme Daire Başkanı Mahmut Şengül'ün açıklamasından sonra belediyenin önündeki PTT'den Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına dilekçe gönderdi.

Dilekçenin ardından tekrar belediyenin bahçesinde toplanan grup, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

İşçilerinin eylemi esnasında belediye bahçesi ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:33 Kaynak: AA

PTT, Kadıköy Belediyesi, Güncel
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